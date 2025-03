Lutto Celeste Bucciarelli, il saluto del club: visita di Breda e Ferrari Una delegazione della società ha portato l'ultimo saluto alla "mamma degli ultras"

Una visita a sorpresa. Dopo la rifinitura di questa mattina, la Salernitana ha voluto omaggiare Celeste Bucciarelli. Nel pomeriggio l’allenatore Roberto Breda, il difensore Gian Marco Ferrari, il team manager Salvatore Avallone e una delegazione della dirigenza granata hanno portato l’abbraccio e la vicinanza dell’intero club ai familiari della “mamma degli ultras”. Un momento di grande dolore per l’intera città, con il gesto applaudito dai tifosi presenti. Funerali domani, domenica 30 marzo alle ore 12, nella chiesa di San Demetrio, a Salerno. La squadra domani scenderà in campo con il lutto al braccio in un Arechi che immagina iniziative per ricordare la sua Celeste.