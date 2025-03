Salernitana-Palermo, le probabili formazioni: una novità per Breda Il tecnico pronto a confermare dieci-undicesimi della formazione di Bari. Quasi in 15mila all'Arechi

Una domenica da cuore in gola. La classifica deficitaria, il dolore per la scomparsa di Celeste Bucciarelli. La Salernitana vuole sterzare, spezzare l’aria cupa che ha rapito l’ambiente nelle scorse ore e trovare un motivo calcistico per cui sorridere. Alle ore 17:15 all’Arechi arriva il Palermo, squadra di caratura, ai piedi della zona playoff ma in crisi nera, con la panchina di Dionisi che traballa e non poco. Alla Bersagliera il compito di incunearsi nelle crepe dei siciliani e restare aggrappata al treno salvezza dopo il sabato di serie B che ha sorpreso per alcuni risultati e ha allungato momentaneamente a tre punti il distacco dalla zona salvezza diretta.

A spingere la Salernitana ci saranno oltre 14mila spettatori, con dato però destinato a salire. Alla Bersagliera il compito di mettere in campo cuore, dedizione, attenzione per cercare un risultato non solo prestigioso ma anche fondamentale per il proprio cammino. Breda ne andrà a caccia puntando su quello che è diventato ormai il suo undici-base. Il dubbio più grande era legato alle condizioni di Lochoshvili ma il georgiano stringerà i denti e sarà della contesa. L’unica modifica rispetto a Bari sarà Bronn, nel pacchetto difensivo completato da Ferrari a protezione di Christensen. In mezzo al campo, Ghiglione e Corazza saranno i due esterni mentre la cerniera centrale sarà composta da Zuccon, Amatucci e Soriano. In attacco invece spazio ancora al tandem Cerri-Verde.

Nel Palermo invece Dionisi deve rinunciare a Verre per squalifica e perde anche Di Francesco per infortunio. L’ex Pierozzi giocherà da esterno destro, sulla trequarti invece ci sarà Segre a supportare i pericoli Brunori e Pohjanpalo.

SALERNITANA-PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI:

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Zuccon, Amatucci, Soriano, Corazza; Verde, Cerri.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Pierozzi, Blin, Gomes, Lund; Segre, Brunori; Pohjanpalo.