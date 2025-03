Salerno rende omaggio a Celeste Bucciarelli: ultimo giro nel suo "Vestuti" Cori, fumogeni e applausi per salutare la "mamma" degli ultras

La tifoseria della Salernitana ha reso omaggio a Celeste Bucciarelli, fondatrice del club "Le Fedelissime" e storica sostenitrice granata, venuta a mancare sabato all'età di 85 anni. Ultras e tifosi si sono ritrovati nel vecchio stadio "Vestuti", in quell'impianto che era stato più di una seconda casa per la "mamma" degli ultras. Il feretro, trasportato a spalla dai rappresentanti della tifoseria granata, ha fatto ingresso per l'ultima volta nell'impianto di Piazza Casalbore. Il "giro d'onore" si è svolto tra due ali di folla che hanno intonato più volte il nome di Bucciarelli. "Celeste Vive", "Celeste canta con gli ultras", "Sarai sempre con noi", i cori intonati dalla tifoseria che ha accompagnato il passaggio del feretro con l'accensione di fumogeni granata. Affisso anche lo storico striscione de "Le Fedelissime" con l'inconfondibile Mafalda a rappresentare un movimento che ha fatto storia nel mondo del tifo granata. E che adesso continuerà a vivere nel nome di Celeste Bucciarelli, in eterno Fedelissima alla sua Salernitana.