"Celeste nostalgia", la storica tifosa ricordata nel pre Salernitana-Palermo L'ad Milan ha consegnato un ricordo del club alla famiglia. Fascio di fiori a bordo campo

Le note di “Celeste nostalgia” nel prepartita di Salernitana-Palermo. Gli applausi dell’Arechi. Salvatore Avallone pone un fascio di fiori sotto i Distinti. Lo stadio si ammutolisce. Rimbomba solo la voce del video di Celeste Bucciarelli pubblicato dalla Salernitana nella giornata di ieri e registrato durante l’allenamento a porte aperte all’Arechi pre-Modena.

Prima della sfida, l’amministratore delegato Maurizio Milan aveva consegnato alla famiglia della “mamma degli ultras” un quadro con la foto proprio di Celeste ai piedi della Curva Sud Siberiano che stamattina l’aveva ricordata al Vestuti con un lungo ed emozionante corteo.

“Celeste per noi rappresentava non solo una donna ma un’icona per l’intero tifo - le parole dell'ad -. Per questo club è simbolo di coraggio, di passione, il suo club “Le Fedelissime” sono una pagina di storia. Abbiamo scelta di ricordarla con questa immagine perché incarna il suo sentimento verso i colori granata”.

Ricordo anche sugli spalti: "Sentimento puro, passione e mentalità. Il tuo ricordo nei cuori per l'eternità. Ciao Celeste, la mamma degli ultras", lo striscione srotolato tra Distinti e Curva Sud. Omaggio anche dai tifosi palermitani: "Rip Celese, cuore amaranto".