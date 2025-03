Salernitana-Palermo 1-2, Dionisi: «Prova di forza, ora sette finali» «Non era facile vincere all'Arechi, da gennaio qui ha vinto soltanto il Sassuolo»

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, ha commentato la vittoria (2-1) conquistata dai rosanero contro la Salernitana:

La partita di oggi è continuità di quello che stiamo facendo. A Salerno da gennaio ha vinto solo il Sassuolo. Siamo inciampati nella rincorsa, dopo due settimane di chiacchiere e discussioni, la squadra ha fatto un primo tempo incredibile. Ogni partita ha un valore importante, non dobbiamo guardare la classifica che in questa fase si azzera. I ragazzi sono stati molto bravi.

Brunori ha fatto molto bene, ha fatto un gran gol, ha acceso tante volte l’azione poi è calato un po’. È un giocatore importante e l’ha dimostrato. Peccato non esser riusciti a sfruttare qualche contropiede per chiudere la partita.

Non siamo il Real Madrid e nemmeno il Sassuolo in serie B. Abbiamo fatto una grande partita per 90’, abbiamo pensato a difendere il risultato e non prendere gol. Sicuramente Diakité poteva fare meglio ma aveva subito fallo. Abbiamo preso gol da Amatucci che è un bravo giocatore ma non credo che abbia nel colpo di testa la sua migliore qualità. Dobbiamo imparare ad essere una squadra operaia. Dovremo giocare queste sette partite per meritarci l’ottava. Accontentiamoci di chi siamo, accontentiamoci di aver vinto qui dove ha vinto solo il Sassuolo.

La Salernitana ha più giocatori di noi che hanno presenze in A e in B. Siamo una squadra che ha blasone ma che gioca contro squadre di pari valore.