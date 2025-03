Salernitana-Palermo 1-2, Ferrari: "Ora è il momento di essere uomini" Il difensore in mixed zone: "Questa piazza non può retrocedere"

Gianmarco Ferrari ha commentato Salernitana-Palermo 1-2 in mixed zone: "C’è rammarico, questa è una sconfitta che male. Purtroppo non basta la prestazione, sappiamo che servono punti ma ora dobbiamo pensare alla sfida con la Juve Stabia perché ci sono ancora 21 punti in palio. Sicuramente c’è dispiacere perché non vogliamo essere lì sotto. Sappiamo che è difficile ma questa piazza non può retrocedere”.

Prestazione? C’è dispiacere perché volevamo ricordare Celeste nel migliore dei modi. Per quanto riguarda il primo tempo serviva spingere sull’acceleratore. Invece il gol ci ha condizionato e poi la seconda rete ci ha steso. Purtroppo è diventato difficile rimontare: ci abbiamo provato ma non è bastato. Ora non dobbiamo guardare agli altri ma pensare alla nostra gente, a chi ci sostiene. A noi il compito di rovesciare tutto questo in risultati. L’unica soluzione è quella di scendere in campo nel migliore dei modi e con il coltello tra i denti.

Disperazione? No perché porta negatività. Ora serve essere uomini perché ci sono partite che pesano e non possiamo più permetterci passi falsi”.