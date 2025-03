Crisi Salernitana, Breda trema: continua il summit Milan-Valentini Il tecnico appeso ad un filo. Riflessione notturna per il club

Gli sguardi spenti in tribuna. L'ad Maurizio Milan e il ds Marco Valentini hanno lasciato insieme l’Arechi. Con loro era presente sugli spalti anche il presidente Roberto Busso, andato via con qualche minuto di anticipo. Il futuro della Salernitana si decide in queste ore. Il summit sulla panchina di Roberto Breda continua dopo l’immediato confronto nel ventre dell’Arechi subito dopo il triplice fischio finale della sfida con il Palermo. Il ko all'Arechi è stato amaro, soprattutto alla luce della vigilia che aveva accompagnato la sfida. Si sperava in una reazione d'orgoglio ed invece la Salernitana è venuta meno. Dodici punti in undici partite ma soprattutto andamento delle gare identico, con passi indietro in termini di mentalità. Servirà ovviamente anche il placet di Danilo Iervolino in caso di ribaltone.

Due le strade più semplici da percorrere: l’eventuale seconda chiamata a Giovanni Martusciello, allenatore con il quale il club ha iniziato questa stagione. L’altra strada porterebbe a Luca Fusco, tecnico della Primavera ad un passo dalla salvezza. Ipotesi, al momento, prima c’è da sciogliere il nodo Breda. In sala stampa ha commentato: “Non ho visto nessuno della società. Non sono abituato a scappare. La squadra ha difficoltà però chiedo a loro di non trovare alibi, lavorare sui difetti e non accettare la situazione. Se solo avessi un po’ di dubbi di dare le dimissioni trasmetterei alla squadra segnali negativi”.