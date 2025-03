Salernitana, congelato il nodo panchina: la situazione Il tecnico atteso al Centro Sportivo Mary Rosy

Roberto Breda è atteso questa mattina alla ripresa degli allenamenti della Salernitana al Centro Sportivo Mary Rosy. Sarà lui ad iniziare la marcia d’avvicinamento al derby con la Juve Stabia. Un segnale per la sua eventuale riconferma dopo la nottata amara post-Palermo.

Le riflessioni, non ancora sepolte del tutto, su un eventuale cambio in panchina non hanno portato ad una scelta al momento definitiva. Il lungo summit iniziato nel ventre dell’Arechi e continuato a cena fra il direttore sportivo Marco Valentini e l’amministratore delegato Maurizio Milan sembrava essere preludio ad un colpo di scena. Ed invece, dopo ore di riflessioni, valutate anche quelle che sarebbero state le alternative (c’era la volontà di investire in un quarto tecnico?), la società ha preferito congelare al momento la posizione di Roberto Breda. Le soluzioni più comode per motivi contrattuali sarebbero richiamare Giovanni Martusciello o promuovere Luca Fusco, attualmente con la Primavera. Riflessioni in corso, la Salernitana s’interroga.