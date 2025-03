Salernitana, squadra in campo per la ripresa: la situazione Resta sott'osservazione la posizione di Roberto Breda

Riflessioni in corso e lo sguardo già proiettato verso la Juve Stabia. La Salernitana prova a mettersi alle spalle la delusione con il Palermo e il momento concitato sulla panchina granata. Per Roberto Breda il giudizio resta sospeso: dopo le valutazioni dell’ad Maurizio Milan e del ds Marco Valentini, per l’allenatore resta tutto in discussione. La Salernitana valuta un ritorno di Giovanni Martusciello o una promozione di Luca Fusco, strade facilmente percorribili ma che al momento non sembrano convincere le anime del club.

Intanto, la squadra è scesa in campo questa mattina sotto la pioggia che ha bagnato il Centro Sportivo Mary Rosy. Con i calciatori anche lo staff di Breda, segnale dell'ipotesi ribaltone che perde consistenza. Una ripresa in vista del derby con la Juve Stabia, derby che sarà infuocato non solo per la rivalità fra le due fazioni ma soprattutto per l’importanza capitale sulla classifica dei granata. Non ci sarà Amatucci, squalificato, mentre per Bronn rischia di dover far calare anzitempo il sipario sulla sua stagione.