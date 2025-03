Salernitana, confronto al Mary Rosy: fiducia a Breda Il tecnico resta in sella dopo il confronto con la società

Nessun ribaltone. La Salernitana continua con Roberto Breda. Nella mattinata post-Palermo, il tecnico ha avuto un confronto con l’amministratore delegato Maurizio Milan e con il direttore sportivo Marco Valentini. Dopo il summit di ieri sera, il club ha scelto di non cambiare posizione.

Si va avanti con Breda che ha incassato la fiducia della società nonostante la delusione per il ko con il Palermo e per un penultimo posto in classifica. Il club aveva immaginato anche un possibile ribaltone, con la soluzione interna (ritorno di Martusciello o promozione di Fusco) come ipotesi caldeggiate. Poi però la scelta di continuare con Breda. Con la Juve Stabia ci sarà ancora lui in panchina, in un derby che rischia di essere determinante.