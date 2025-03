Salernitana, gli orari delle ultime tre giornate di serie B Al Ferraris si chiude venerdì 9 maggio alle ore 20:30

La Lega B ha reso noto gli orari delle ultime tre giornate di serie B. La Salernitana scenderà in campo il 1 maggio a La Spezia alle ore 15:00. Successivamente, ultima sfida interna all’Arechi con il Mantova in programma domenica 4 maggio alle ore 15:00 con tutte le squadre in contemporanea. Finale pirotecnico: venerdì 9 maggio alle ore 20:30 al Ferraris si chiude la stagione regolare con Sampdoria-Salernitana. Tre giornate che rischiano di essere determinanti per il cammino dei granata.