Serie B, due club cambiano allenatore. E la Reggiana si regala Destro Tensione invece in casa Sampdoria: si andrà avanti con Semplici ma il clima è incandescente

La Salernitana sceglie di ripartire da Roberto Breda. Il club granata, nonostante la delusione per il ko con il Palermo, si affida ancora alla sua bandiera. Due invece le società che hanno deciso di cambiare manico. Il Cosenza, ad un passo dal baratro, ha deciso di richiamare in panchina Massimiliano Alvini. Dopo il pesante ko interno con il Pisa e una società contestata aspramente dai propri tifosi, si ripartirà dal tecnico che ha iniziato la stagione in rossoblu.

Scossone anche in casa Reggiana. La pesante debacle nel derby con il Sassuolo ha spinto la dirigenza ad esonerare William Viali. Al suo posto Davide Dionigi, con il tecnico che ha firmato il contratto fino al prossimo giugno. Gli emiliani hanno anche deciso di affidarsi ad un nuovo bomber: dal mercato degli svincolati arriva Mattia Destro, fermo dopo l’avventura all’Empoli.

Non cambia invece la Sampdoria: dopo giorni di riflessioni si continuerà con Leonardo Semplici. Nonostante la pesante sconfitta casalinga contro il Frosinone che ha fatto precipitare i blucerchiati in piena zona retrocessione sarà il tecnico a guidare la squadra nel derby con lo Spezia.