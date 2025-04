Ex Salernitana, Liverani alla Ternana. E Tounkara becca una maxi-squalifica L'allenatore riparte dalla serie C. L'attaccante invece al centro di una storia controversa

Fabio Liverani alla Ternana, questa volta ci siamo. Il tecnico ex Salernitana è pronto a sostituire Ignazio Abate. Per l'ex Milan fatale la sconfitta di domenica contro la Lucchese, con le Fere ora a cinque lunghezze dall'Entella prima. Liverani firmerà un triennale, con i rossoverdi che sognano la promozione in serie B. Anche a febbraio fu virtualmente allenatore della Ternana. A bloccare l'accordo però fu determinante un confronto tra la dirigenza rossoverde, la squadra e i tifosi. E così si ripartì da Abate. Ora però un nuovo scossone: Liverani è pronto a ripartire dopo la parentesi alla Salernitana.

Tra le notizie che fanno rumore sempre in orbita ex Salernitana anche le curiosità per la meteora granata Mamadou Tounkara. L'ex Lazio ha subito una squalifica di dieci mesi "dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, per motivi dissociati dal nostro club". Per questo motivo è arrivata la rescissione dal Guidonia Montecelio, di cui era stato uno dei protagonisti in questa stagione di Serie D.