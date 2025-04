Salernitana, Breda perde un pilastro difensivo: lesione muscolare per Bronn Il tecnico valuta il cambio di modulo in vista del derby contro la Juve Stabia

Seduta pomeridiana per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy in vista della trasferta sul campo della Juve Stabia, in programma sabato alle 19.30 allo stadio Romeo Menti.

Gli uomini guidati da mister Roberto Breda hanno svolto un lavoro aerobico seguito da esercitazioni tecniche. Dall'infermeria non arrivano buone notizie: Dylan Bronn si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già cominciato il percorso di recupero ma, quasi sicuramente, il tunisino sarà costretto a chiudere in anticipo la sua stagione. Esito che si era intuito già nei minuti immediatamente successivi alla sua uscita dal campo contro il Palermo: il calciatore, in seguito ad un intervento difensivo, si era immediatamente fermato, uscendo dal campo portato a braccia, salvo poi abbandonare l'Arechi in stampelle. Gli esami hanno confermato i sospetti.

L'assenza di Bronn farà il paio con quella dello squalificato Amatucci. Due defezioni pesanti che, abbinate alle difficoltà palesate contro il Palermo, potrebbero anche portare ad un cambio di modulo. Breda ci sta pensando: si valuta un 4-4-2 o un 4-3-2-1 che potrebbero esaltare maggiormente le caratteristiche degli interpreti a disposizione del trevigiano. Domenica all'Arechi, infatti, hanno avuto un buon impatto sulla gara Stojanovic, Verde e Tongya che, adesso, sperano di avere una chance dal 1'.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 15:30, sempre al Mary Rosy.