Salernitana, arriva la squalifica per Amatucci. Stojanovic in diffida Il regista grande assente al Menti. Punito il Palermo

Non ci sarà Lorenzo Amatucci in Juve Stabia-Salernitana. La quinta ammonizione stagionale rimediata con il Palermo costerà un turno di stop allo scuola Fiorentina. Il calciatore granata figura tra gli otto calciatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo: out anche Cassata (Spezia), Martino (Cosenza), Sgarbi (Cosenza), Adorni (Brescia), Besaggio (Brescia), Cotali (Modena), Merkaj (Sudtirol). Un turno di squalifica anche per il tecnico dello Spezia D’Angelo. 10mila euro di multa invece al Palermo per il lancio di un fumogeno in campo all’Arechi nel cuore del secondo tempo. Per la Salernitana entra in diffida Stojanovic che si aggiunge a Ferrari e Lochoshvili.