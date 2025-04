Calcio e sociale: sabato il club Mai Sola dona un defibrillatore a Fratte Sarà promosso anche un corso per l'utilizzo del dispositivo salvavita

Il Club Mai Sola Salernitana 1919, con grande emozione, ha il piacere di invitare tutta la cittadinanza, sabato 5 aprile alle ore 10.30, presso la Farmacia Pifano di Fratte, all'inaugurazione del primo defibrillatore che renderà il quartiere più sicuro e cardioprotetto. Nell'occasione verranno date informazioni circa la partecipazione al corso per l'utilizzo di tale dispositivo salvavita (il corso si terrà gratuitamente presso la sede del Club a Fratte) e per ulteriori installazioni, già programmate, nello stesso quartiere. Per l'occasione, sarà presente il Club Mai Sola e l'associazione A Casa di Andrea LVH che sta collaborando per la buona riuscita di questo importante momento.