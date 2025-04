Salernitana Primavera, niente derby col Napoli per Luca Fusco Costa carissimo al tecnico l'espulsione rimediato a Benevento

La gioia per il successo nel derby con il Benevento e l’espulsione nel finale che costa carissima. Due giornate di squalifica per Luca Fusco. Il Giudice Sportivo per il campionato Primavera 2 ha fermato per due turni il tecnico granata “per avere, al 47° del secondo tempo, contestato con veemenza l’operato arbitrale; dopo la notifica del provvedimento d’espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, reiterava tale comportamento”. Fusco salterà la sfida interna con il Frosinone e poi il derby con il Napoli. Stop per un turno anche per il difensore Vuillermoz, espulso ad inizio secondo tempo nel derby con il Benevento.