Salernitana, mezza squadra in diffida: ben sei i calciatori a rischio squalifica Allerta massimo per la sfida con lo Spezia. Subito dopo lo scontro diretto col Mantova

Un elenco bello nutrito. Il rischio squalifica ora è un fattore da considerare per la Salernitana e per Pasquale Marino nel lungo rush finale per la salvezza in serie B. Le ammonizioni di Ruggeri e Hrustic nella sfida con il Cosenza sono stati macigni: sia il difensore che il centrocampista entrano ufficialmente nella lista dei calciatori in diffida, con possibilità di saltare la sfida con il Mantova in caso di nuova sanzione con lo Spezia.

Ben sei calciatori a rischio squalifica

Sale così a quota sei l’elenco dei calciatori della Salernitana che dovranno gestirsi per la sfida con lo Spezia. Oltre al difensore scuola Lazio e il numero 8 australiano, il club granata deve fare i conti anche con le situazioni disciplinari di Ferrari, Lochoshvili, Stojanovic e Soriano. Servirà attenzione e concentrazione massima per alcuni degli elementi determinanti per esperienza e qualità nell’organico granata. Preoccupano soprattutto le diffide per i difensori, con Bronn che proverà ad esserci con la Sampdoria mentre Guasone non convince come alternativa.