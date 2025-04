Salernitana Primavera, ko a Perugia (3-2) e salvezza rinviata Sconfitta nel finale per i granatini: la salvezza però resta in pugno

Dovrà ancora attendere un turno la Salernitana Primavera per poter festeggiare la salvezza nel campionato Primavera 2. La squadra granata di Luca Fusco è stata sconfitta questa mattina a Perugia dagli umbri (3-2), rimandando così l’appuntamento con la matematica permanenza in categoria. I granatini restano undicesimi a 31 punti ma hanno quattro lunghezze di vantaggio sul Crotone penultimo a due gare dalla fine che al momento non consentono di evitare il rischio playout.

La partita

Il Perugia parte subito forte e realizza l’uno-due che sembra indirizzare il match: prima Casagrande sblocca la sfida (10’), poi ci pensa Polizzi a raddoppiare (24’). La Salernitana accusa il colpo ma rientra in partita con Boncori (46’). Nel cuore della ripresa arriva il gol del 2-2 di Gerardo Fusco (57’) con esplosione di gioia della panchina granata. La salvezza sempre più vicina ma a rovinare tutto ci pensa la stoccata di Agosti all’83’ che permette al Perugia di realizzare il sorpasso definitivo e condannare la squadra di Luca Fusco ad una sconfitta amara.