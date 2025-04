Salernitana, Soriano ai tifosi: "Salvezza obiettivo primario, volevamo di più" L'italo-tedesco: "Le nostre aspettative erano diverse ma ora serve salvarci. Restare? Ci penserò"

Un appuntamento con i tifosi. Roberto Soriano debutta su Epicall, la novità lanciata attraverso l’applicazione ufficiale della Salernitana. Una videochiamata informale con tifosi collegati da casa, in auto con i propri figli o addirittura sui mezzi di trasporto pubblico. Il messaggio però è forte: “Ci crediamo alla salvezza. Sin da quando sono arrivati ho visto il vostro calore e il vostro attaccamento. A noi dispiace questa situazione di classifica perché potevamo e volevamo dare molto di più. Avevamo aspettative in più. Purtroppo non ci siamo riusciti. Ora dobbiamo lottare per restare in B”.

"Salerno piazza speciale"

Per il calciatore italo-tedesco Salerno però è piazza che lo ha subito colpito e conquistato, seppur sia ancora troppo presto per parlare di futuro: “Come città e come tifoseria si sta benissimo, mi piace moltissimo. So bene che l’umore della città è legato a quelli che sono i risultati. Devo ringraziare la tifoseria perché avevo affrontato la Salernitana solo da avversario e invece da quando gioco per questa maglia ho sentito il calore, l’energia che sa donare. Darò il massimo per questa maglia fin quando sarò qui e cercherò di metterci tutte le energie. Restare anche il prossimo anno? Qua sono stato bene, ora sono concentrato solo sul chiudere al meglio questa stagione e ottenere la salvezza, poi ragioneremo su quale sarà il futuro".

"Voglio segnare sotto la Sud Siberiano"

Nessuno dei quattro gol sin qui realizzati arrivati sotto la Curva Sud Siberiano: “Segnare sotto la Sud Siberiano è un emozione forte. Quando realizzo una rete vado spesso in panchina ad esultare perché ogni gol è anche del gruppo, di tante persone che lavorano e mi va di condividere con loro perché soffriamo insieme. Spero di farne altri perché voglio dedicarli ai tifosi che sia in casa che in trasferta ce ne sono sempre tantissimi”. E sul ruolo: “Ho sempre preferito fare il trequartista, giocare attaccando la porta per sfruttare le mie caratteristiche d’inserimento, cercando di calciare verso la porta o fare qualche assist”.