Salernitana, esodo a La Spezia. Ed è corsa al biglietto col Mantova Superata quota mille tagliandi per la sfida del Picco. Parte col botto la prevendita per domenica

Il calore del popolo della Bersagliera nel momento topico della stagione. La Salernitana si affida ancora una volta anche all’abbraccio della sua gente. Un fattore importante, un’arma in più per un rush finale tutto da vivere. Nel giorno del primo maggio, a La Spezia la Bersagliera non sarà sola: sono quasi mille i tagliandi staccati per il settore ospiti dello stadio Picco. Un ambiente rovente, con l’impianto ligure pronto a superare quota 12mila e far registrare il suo record stagionale.

Subito corsa al biglietto per il Mantova

Partita invece alle ore 10:00 la corsa al biglietto per la sfida interna di domenica con il Mantova. La speranza del club granata è che si possa superare quota 20mila spettatori. Fila alle ricevitorie per staccare il proprio tagliando ed essere presenti all’ultima sfida interna stagionale. Per l’occasione sarà riproposto l’invito ad assistere gratuitamente alla partita valido per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Salerno e Provincia, nonché per le scuole calcio e tutte le altre società sportive giovanili del territorio impegnate in qualsiasi disciplina.

Inoltre, i titolari di abbonamento per la stagione 2024/2025 potranno acquistare due biglietti a tariffa ridotta da destinare ad altri utilizzatori a partire dalle 10:00 di martedì 29 aprile fino alle 23:59 di venerdì 2 maggio. Si ricorda che il codice promozionale da inserire all’atto dell’acquisto corrisponde al numero di fidelity card sulla quale è caricato l’abbonamento e può essere utilizzato una sola volta. Pertanto, l’acquisto dei biglietti a tariffa agevolata deve essere completato in un’unica operazione.

Salernitana-Mantova: i prezzi dei biglietti

Tribuna Rossa Vip Nord-Sud: € 37 + € 3,00 prev. (intero) - € 22 + € 3,00 prev. (donna/over 65) - € 18 + € 2,00 prev. (under 14) € 18 + € 2,00 (promo abbonato)

Tribuna Verde Sud/Nord: € 27 + € 3,00 prev. (intero) - € 18 + € 2,00 prev. (donna/over 65) - € 12 + € 2,00 prev. (under 14) - € 12 + € 2,00 prev. (promo abbonato)

Tribuna Azzurra: € 18 + € 2,00 prev. (intero) € 12 + € 2,00 (donna/over 65) - prev. € 8 + € 2,00 (under 14) - prev. € 8 + € 2,00 prev. (promo abbonato)

Distinti: € 12 + € 2,00 prev. (intero) - € 8 + € 2,00 prev. (donna/over 65) - € 6 + € 1,00 (under 14) - prev. € 6 + € 1,00 prev. (promo abbonato)

Curva Sud € 8 + € 2,00 prev. (intero) € 6 + € 1,00 (under 14) - prev. € 4 + € 1,00 prev. (promo abbonato)