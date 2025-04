Salernitana, a La Spezia novità nel tridente: ipotesi Tongya e Stojanovic Marino prova a sorprendere: spunta la possibilità di un 3-4-3 con equilibrio e corsa

Il tour de force ravvicinato e lo sguardo allo scontro diretto vitale con il Mantova. Pasquale Marino deve fare i conti con le tante incognite che si nascondono nella volata finale della Salernitana verso la salvezza. Domani c’è la prima trasferta della sua era, contro uno Spezia ormai condannato al terzo posto in classifica ma a caccia di punti per tenere ancora in vita la flebilissima fiammella della speranza per la promozione diretta. Potrebbe sfumare già domani al Picco, se la Salernitana dovesse strappare punti d’oro e servire al Pisa dell’ex Inzaghi l’assist per chiudere i conti.

Novità in attacco

Il campo però impone riflessioni. Soprattutto per i granata, cercando di ascoltare le sensazioni che arrivano dal campo e anche la condizione disciplinare della squadra. Ben sei i calciatori a rischio per la sfida con il Mantova. Discorso che potrebbe spingere Marino a rinunciare almeno dall’inizio all’esperienza di Soriano per lanciare Tongya nel ruolo di supporto a Cerri. L’altra grande novità invece potrebbe essere rappresentata dal rilancio di Stojanovic nel ruolo di esterno destro offensivo, già ricoperto con la Slovenia in nazionale. Il sacrificato sarebbe Verde, pedina da giocare nell’ultimo spezzone di gara per far saltare il banco. Il napoletano è il grande ex, pronto a tornare in Liguria al termine della stagione se la Salernitana decidesse di non riscattarlo (saltato l'obbligo legato sia ai gol (appena tre sui dieci concordati) sia alla promozione in A.

Hrustic in mediana

L’inserimento di Stojanovic permetterebbe di avere intensità e dinamismo per fronteggiare la velocità in ripartenza dello Spezia. E soprattutto supportare una mediana che ripartirà da Amatucci e Hrustic, quest’ultimo altra novità di formazione. Sulle corsie ancora Ghiglione e Corazza. In difesa invece, nonostante lo status di diffidati, si ripartirà da Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili a protezione di Christensen. Bronn migliora ma non sarà rischiato domani e spera in una convocazione con il Mantova. Zuccon resta ai box ma punta di ritrovare la titolarità già domenica. Questa mattina rifinitura e poi la partenza in charter per Pisa, prima dello spostamento a La Spezia.