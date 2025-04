Spezia-Salernitana, Marino: "Non possiamo snaturarci, giocheremo a viso aperto" Il tecnico dei granata: “Potrei cambiare qualcosa, affrontiamo un esame ostico”

Il tecnico della Salernitana, Pasquale Marino ha presentato in conferenza stampa la partita contro lo Spezia

Dobbiamo avere la nostra identità, in casa o fuori non cambia nulla, dobbiamo provare a giocare, non possiamo pensare di fare solo la fase difensiva perche rischi di concedere troppe occasioni. Alla squadra la qualità non manca, dobbiamo provarci.

Noi dobbiamo cercare di ragionare di partita in partita, qualche cambiamento ci può stare ma non è che stravolgiamo tutto. Avremo poi solo tre giorni per affrontare la partita successiva e dovremo capire chi sta meglio poi.

Se io faccio riposare un giocatore importante della difesa che magari poi viene ammonito nel turno successivo, rischio di fargli saltare due partite. Quindi non so se sarà un aspetto di cui terremo conto. Noi chiaramente speriamo di avere tutti i calciatori per queste ultime quattro partite.

Hrustic e Tongya? Non dico mai chi gioca prima. Oggi abbiamo fatto le ultime valutazioni, io in settimana simulo sempre la partita e provo tanto. Vedremo.

A La Spezia sotto la mia gestione valorizzammo diversi calciatori, sia la stampa che i tifosi mi hanno sempre gratificato per quello che ho fatto.

Cerri? Il ragazzo è sereno, ha avuto opportunità per fare gol ma non è stato fortunato. Il giocatore è utile alla squadra, lotta, ha entusiasmo. L'umore è buono, è più felice per le vittorie della squadra.

Zuccon sarà convocato ma ha lavorato solo oggi con la squadra.