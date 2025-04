Salernitana-Mantova, vola la prevendita: Curva Sud Siberiano sold-out Il club punta a ventimila spettatori

Primo settore sold-out. La Curva Sud Siberiano ha esposto già il cartello tutto esaurito per Salernitana-Mantova. La corsa al biglietto per la sfida di domenica procede a gonfie vele: sono 8000 i tagliandi venduti, di cui 147 per il settore ospiti. Numeri da capogiro che permettono di immaginare all’Arechi quasi 13mila spettatori. Mancano però ancora quattro giorni alla sfida con i lombardi ed è facile pensare che arriverà un’altra impennata a ridosso del fischio d’inizio. L’obiettivo è toccare quota 20mila spettatori, sarebbe la prima volta in stagione.