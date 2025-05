Spezia-Salernitana, le probabili formazioni: Marino cambia tre pedine I granata cercano uno squillo salvezza, gli spezzini vogliono preservare il sogno serie A

Primo maggio rovente. Al Picco di La Spezia le temperature sono altissime. Spezia-Salernitana sarà battaglia per obiettivi diversi di campionato. In una cornice da record stagionale (superata quota 12mila spettatori con 1200 provenienti da Salerno), alla prima della nuova era americana degli aquilotti, la Salernitana di Pasquale Marino va a caccia di un sussulto salvezza. I due successi con Sudtirol e Cosenza hanno permesso alla Bersagliera di tirarsi per la prima volta nel 2025 fuori dalla zona retrocessione ma ora serve un risultato di prestigio per confermare il momento dei granata.

Le scelte di Marino

Il tour de force obbliga anche a modifiche non solo nell’atteggiamento tattico ma anche in chiave formazioni per avere i titolarissimi al massimo della propria condizione per le tre finali con Mantova, Sampdoria e Cittadella. Marino ripartirà dal 3-4-3 con tre modifiche nell’undici iniziale rispetto a venerdì scorso all’Arechi. Nessuna modifica in difesa, con la tagliola della diffida che non impedirà a Ruggeri, Ferrari e Lochoshvili di scendere in campo a protezione di Christensen. Sulle corsie ancora Ghiglione e Corazza, mentre in mezzo al campo si rivedrà Hrustic in coppia con Amatucci. Novità in attacco: il tridente puro vedrà Stojanovic e Tongya agire ai lati di Cerri. Pronti a subentrare a gara in corsa Soriano (diffidato), Verde e Simy.

Spezia-Salernitana, le probabili formazioni:

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Vignali, Nagy, S.Esposito, Bandinelli, Elia; P.Esposito, Lapadula.

SALERNITANA (3-4-3): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Hrustic, Amatucci, Corazza; Stojanovic, Cerri, Tongya.