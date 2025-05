Spezia-Salernitana 2-0, Marino: "Sconfitta che brucia, ora testa al Mantova!" Il tecnico: "Battuti da una squadra da A ma che rimpianti! Lotteremo fino alla fine"

Pasquale Marino ha commentato Spezia-Salernitana 2-0 in mixed zone: “Abbiamo affrontato un avversario molto forte e che lotta per la serie A. Ci hanno pressato molto bene nei primi 35’, poi gli ultimi 10’ eravamo riusciti a uscire. Nella ripresa avevamo potenziato il reparto offensivo, ma nel momento migliore abbiamo subito il raddoppio. Però abbiamo lottato, pur avendo affrontato un avversario forte. Dispiace per le disattenzione sui gol. Il rimpianto è per gli episodi che ci hanno voltato le spalle".

"Dobbiamo cambiare passo"

Il tecnico granata volge lo sguardo soprattutto nella reazione del secondo tempo: "Abbiamo affrontato una grande squadra ma ora ci attendono tre scontri diretti e giocheremo diversamente. Sono un gruppo completo che merita di lottare per la serie A. Resta il rammarico per le occasioni avute nel secondo tempo e non concretizzato. Ora dobbiamo cambiare passo, pensare a noi, cercare di fare un filotto di vittorie perché sappiamo che è tutto nelle nostre mani.

Atteggiamento meno propositivo? La prima mezz’ora sono stati più bravi di noi. Il giudizio però quando il risultato non è positivo va in una direzione diversa. Noi abbiamo sofferto settimana scorsa contro un Cosenza che oggi ha battuto il Bari. Noi meritavamo il pari oggi così come settimana scorsa abbiamo meritato di vincere. Cattiveria? La squadra ha tutto per uscire da questa situazione. Dobbiamo lottare fino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Lo abbiamo dimostrato restando in partita fino alla fine. Sappiamo che è dura ma possiamo raggiungere la salvezza”.