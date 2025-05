Mantova, Possanzini si tira fuori dalla lotta salvezza: "Ma a Salerno sarà dura" I lombardi festeggiano il successo contro un Cesena "balneare": "Serve dimenticare tutto"

Un mattoncino verso la salvezza. Nel campionato sempre più isterico di serie B, il Mantova approfitta di un Cesena già in ciabatte, nonostante il sogno playoff a portata di mano, e con un pesante 3-0 compie un passo significativo verso la salvezza. Al Martelli decidono i gol di Fiori, Bragantini e Debenedetti per portare in cielo i lombardi, dare un calcio alla paura della retrocessione diretta, con i 40 punti che non sono ancora però sinonimo di permanenza in cadetteria. Tanto passerà anche dalla sfida con la Salernitana dell’Arechi in programma domenica alle 15:00, da affrontare però con i recuperi importanti in difesa di Bani e Brignani, out ieri con il Cesena causa squalifica.

"A Salerno sarà determinante"

In conferenza stampa, il tecnico del Mantova Davide Possanzini ha ribadito l’importanza del successo sul Cesena, volgendo però già lo sguardo alla sfida di domenica all’Arechi: “Sono contento della vittoria perchè, nonostante la posta in palio altissima, la squadra ha sempre cercato di ottenere la vittoria con la propria idea. Siamo stati bravi a coprire il campo soprattutto perché faceva talmente caldo da sembrare ferragosto. Siamo stati veramente bravi e abbiamo ottenuto una vittoria con carattere e personalità. Ora però dobbiamo dimenticare tutto e pensare già alla sfida di domenica con la Salernitana che è importante.

Salvezza? Se ci fosse stato qualche risultato diverso rispetto a quello che c’è stato ti avrei risposto diversamente, invece per fortuna che abbiamo vinto. Mancano tre partite delle quali due scontri diretti, dovremo essere bravi a recuperare le forze perché tutto dipende da noi”.