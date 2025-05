Salernitana, calcoli da B: quanti punti per la salvezza? Media-punti impazzita dopo gli exploit della 36esima giornata. E ora tutto è in salita

I risultati dell’ultimo weekend hanno fatto saltare il banco nella corsa salvezza per la serie B. Di tutte le dirette concorrenti per non retrocedere, solo la Salernitana è rimasta a secco, con il ko di La Spezia che ha fatto risprofondare la squadra di Pasquale Marino in zona playout (al momento i granata avrebbero il vantaggio del miglior piazzamento rispetto alla Sampdoria alla luce del successo nella gara d’andata sui doriani all’Arechi per 3-2). Exploit esterni, in particolare quello del Sudtirol fuori dalla corsa per non retrocedere, e soprattutto dalla Reggiana che hanno dato un’impennata alla quota salvezza.

Salernitana, obbligatorio non perdere

Così, la quota 42 punti che aveva permesso di ottenere la salvezza nelle scorse stagioni, rischia di non bastare più. Anzi, potrebbe rappresentare la quota da raggiungere per strappare il biglietto per i playout e giocarsi tutto nel doppio confronto con una diretta concorrente. Quale? Al momento, la Salernitana affronterebbe la Reggiana. Ma a 270’ dalla fine, risulta impossibile però ipotizzare qualsiasi scenario. C’è solo una certezza. Per provare a tirarsi fuori la Salernitana ha l’obbligo di centrare almeno sette punti. Raggiungere quota 43 è possibile, passa da due successi ed un pareggio da ottenere nel cammino che ormai è una filastrocca che ogni tifoso conosce a memoria: il 4 col Mantova, il 9 con la Sampdoria e il 13 con il Cittadella.

Tanti scontri diretti

A determinare il cammino salvezza anche i tanti scontri diretti in programma. All’Arechi domenica andrà in scena Salernitana-Mantova ma i fari sono puntati anche su Frosinone-Cittadella. La giornata successiva Mantova-Cittadella e Sampdoria-Salernitana rischiano di essere determinanti soprattutto per la zona retrocessione diretta. Il recupero della 34esima giornata, dirottato in chiusura di calendario, presenta Cittadella-Salernitana e Reggiana-Brescia.

Le insidie playoff

Molto dipenderà anche da quello che sarà la corsa ai playoff. Se le prime quattro posizioni per la post-season sono ormai già scandite (con la possibilità per Spezia e Juve Stabia di fare calcoli e dosare le forze a discapito della Salernitana), la maxi-bagarre per l’ottavo posto che sta frenando Bari, Modena e Cesena potrebbe rappresentare un assist per le squadre che inseguono in zona retrocessione.