Salernitana-Mantova, fischia Prontera: novità per il Var Il fischietto emiliano sarà supportato dal Var on-site

Sarà Alessandro Prontera l’arbitro di Salernitana-Mantova, match in programma domenica alle ore 15:00. All’Arechi fischia il direttore di gara emiliano, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Paolo Bitonti di Bologna. Il ruolo di quarto sarà svolto da Gemelli. Novità nel Var che ritorna on-site e non in collegamento da Lissone. Una scelta per evitare problemi di collegamento da remoto. A dirigere la tecnologia Aleandro Di Paolo di Avezzano, assistito da Francesco Cosso di Reggio Calabria.

Ultimo incrocio positivo

Sono otto i precedenti che legano Prontera alla Salernitana, con un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e un ko. L’ultimo incrocio rimanda al successo del novembre 2023 in serie A sulla Lazio (2-1), con gol decisivi di Kastanos e Candreva. Prontera diresse anche lo 0-3 a Pescara che il 10 maggio 2021 regalò alla Salernitana la promozione in serie A.