Salernitana, Marino pensa al Mantova: pronte tre novità di formazione Non ci sarà Hrustic, out per squalifica

Subito in campo. La Salernitana archivia la parentesi amara di La Spezia e si concentra sulla sfida interna con il Mantova, la prima di tre finali che scriveranno il destino della Bersagliera nel campionato di serie B. Questa mattina al Centro Sportivo Mary Rosy Pasquale Marino ha voluto parlare ai suoi ragazzi, sotto gli occhi anche del ds Marco Valentini e dell’ad Maurizio Milan. Serve cancellare il passo falso in Liguria, provare a non pensare alla classifica ma con l’obbligo di portare a casa il massimo dalle ultime tre giornate di campionato. Lavoro di scarico per i calciatori impegnati al Picco, esercitazioni per il resto del gruppo.

Tre possibili novità

Domani mattina la squadra sosterrà la rifinitura all’Arechi. Un “unicum” soprattutto a 24 ore dal nuovo utilizzo del terreno di gioco di via Allende. Ma per la salvezza vale tutto. Il tecnico ragiona sulla formazione e aspetta segnali positivi da Zuccon. Il centrocampista è ritornato in gruppo e potrebbe riprendersi la maglia da titolare al poso dello squalificato Hrustic. In attacco invece, insieme a Cerri, ritorneranno dal 1’ Verde e Soriano, soprattutto alla luce della prova incolore di Tongya. Ancora lavoro differenziato per Bronn, con il club granata che punta a riaverlo tra i disponibili per la sfida con la Sampdoria.