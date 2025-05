Salernitana-Mantova, i convocati di Marino: rientra Bronn Il tecnico però deve rinunciare a Hrustic. Fuori altri due calciatori

Pasquale Marino ha sciolto i dubbi sui convocati per Salernitana-Mantova. Il tecnico granata può sorridere per il recupero di Zuccon in mediana e anche di Bronn in difesa. Il tunisino potrebbe addirittura sedersi in panchina, scavalcando nelle gerarchie Gentile. Manca Hrustic, out per squalifica. Fuori per scelta tecnica l’olandese Braaf e il polacco Wlodarczyk.

Salernitana-Mantova, i convocati di Marino

PORTIERI: 53 Christensen, 12 Corriere, 55 Sepe;

DIFENSORI: 15 Bronn, 16 Corazza, 33 GM. Ferrari, 2 Gentile, 29 Ghiglione, 27 Guasone, 44 Jaroszynski, 47 Lochoshvili, 17 Njoh, 13 Ruggeri, 30 Stojanovic;

CENTROCAMPISTI: 73 Amatucci, 18 Caligara, 72 Girelli, 19 Reine-Adélaïde, 21 Soriano, 70 Tello, 7 Tongya, 98 Zuccon;

ATTACCANTI: 90 Cerri, 9 S. Nwankwo, 99 Raimondo, 31 Verde.