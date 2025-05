Salernitana, tutte le combinazioni salvezza: vincere potrebbe non bastare I granata devono ritrovare le forze, battere il Cittadella e sperare

Un incrocio terribile. La Salernitana non è più artefice del proprio destino. Anzi, martedì rischia di scrivere una vera e propria pagina di storia, realizzando un doppio salto all’indietro da far tremare i polsi. Il ko di Marassi rischia di essere una sentenza anticipata. Al Tombolato di Cittadella non basterà vincere per assicurarsi i playout. La Salernitana sarà legata ai risultati che arriveranno dai campi di Brescia, impegnato al Rigamonti con la Reggiana già salva, del Frosinone, in visita al Sassuolo, e della Sampdoria, in Campania per disputare il proprio ultimo match con la Juve Stabia. In caso di contemporaneo successo di tutte e tre le dirette concorrenti, alla Salernitana non basterebbe vincere per evitare lo spettro della serie C.

Ipotesi playout

Uno scenario da incubo da provare a cancellare focalizzandosi sulla sfida del Tombolato, contro un avversario rinato dopo la super vittoria in rimonta arrivata col Bari. La Salernitana però deve cercare le forze per andarsi a prendere i tre punti in Veneto e sperare. Basterebbe in quel caso una mancata vittoria di una delle tre squadre (Brescia, Frosinone e Sampdoria) per allungare la propria corsa salvezza. La Salernitana potrebbe arrivarci anche con un pareggio ma la combinazione la premierebbe solo in caso di pari punti con la Sampdoria. Un arrivo ex-equo con il Frosinone e con il Brescia non premierebbe la squadra granata.

Il nodo classifica avulsa

Ed un maxi-arrivo a quota 40. La Salernitana verrebbe premiata con i playout solo con una combinazione, quella di arrivo a pari punti con Brescia e Sampdoria che spedirebbe all’inferno i doriani. In caso di arrivo a pari punti con Frosinone e Sampdoria tutto è legato dalla differenza reti. Un incrocio a tre con Frosinone e Brescia penalizzerebbe la Salernitana.

La possibilità salvezza diretta

Ma nel computo delle possibilità che anche l’incredibile slot della salvezza diretta. La Salernitana sarebbe addirittura salva direttamente vincendo con il Cittadella ma sperando in contemporanei pari o sconfitte sempre di Brescia, Sampdoria e Frosinone. Fantacalcio, soprattutto alla luce degli avversari senza mordente che affronteranno le tre dirette concorrenti.