Salernitana, scelta la strategia per il rimborso dei biglietti La società alle prese con il rebus playout

L'attesa per quella che sarà l'epilogo di un campionato anomalo. La Salernitana, che aspetta in silenzio gli sviluppi, aspetta di conoscere quello che sarà il suo destino. Sul tavolo, oltre alla questione playout, anche il possibile rimborso dei quasi 30mila tagliandi già staccati per la sfida con il Frosinone poi annullata dalla lega. Chiara la volontà del club: si aspetterà di capire prima l’evolversi degli eventi per poi attivare le modalità di rimborso.

In caso di possibile conferma della sfida con il Frosinone, i tifosi potrebbero riconfermare il proprio tagliando con una procedura online oppure annullarlo riottenendo i soldi spesi. Diverso invece il discorso se ci sarà da affrontare un altro avversario: il club rimborserebbe i biglietti e aprirà successivamente una nuova prevendita.