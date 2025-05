Salernitana, ritorno in campo con l’incognita playout Squadra di nuovo al lavoro al Centro Sportivo Mary Rosy in attesa di notizie

La ripresa degli allenamenti senza conoscere non solo quale sarà il proprio avversario ma soprattutto quale sarà il proprio destino. La Salernitana aspetta di capire quale sarà l’epilogo del terremoto Brescia che ha mandato sottosopra l’intero campionato di serie B. I granata sono sicuri di un posto playout ma attendono di conoscere contro chi: Frosinone, Brescia e Sampdoria la rosa dei nomi che al momento balla sul cammino granata ma che sarà deciso dalla giustizia sportiva.

Intanto la squadra ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Pasquale Marino. Per l’allenatore siciliano, dopo l’impresa di arrivare ai playout, ora anche il clamoroso risvolto di una stagione davvero da incubo. Servirà ancora di più lavorare sulla testa dei calciatori, farsi trovare pronti, sfruttare questa parentesi per mettere benzina nelle gambe. Marino ha programmato allenamenti per tutta la settimana e potrà contare su un Ferrari pienamente ristabilito dopo il problema alla spalla e con Zuccon e Stojanovic pronti a spingere sull’acceleratore.