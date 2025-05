La Salernitana ricorda i suoi quattro angeli granata: cerimonia al cimitero Milan: "Sono passati 26 anni ma il loro ricordo sarà sempre vivo nei nostri cuori"

Come ogni 24 maggio, la Salernitana ha ricordato Ciro, Enzo, Peppe e Simone, i quattro tifosi granata che persero la vita nel tragico rogo del treno, di rientro dalla trasferta di Piacenza. La società, con in testa l'ad Maurizio Milan si è recata al cimitero per deporre un fascio di fiori sulle loro tombe. Presente anche una delegazione del Centro di Coordinamento ed altri rappresentanti della tifoseria.

“È un giorno di dolore e un giorno di ricordi”, ha detto l'ad Maurizio Milan. “Il ricordo di questi ragazzi è ancora vivo il ricordo, è vivo dal punto di vista sportivo, societario e per l'intera città di Salerno. Sono passati 26 anni ma sono ancora nei nostri cuori. L'insegnamento che ci hanno lasciato è che ci fanno ricordare costantemente il grande amore che questo popolo ha per questa maglia”.