Salernitana, arriva anche la convocazione di Bronn con la Tunisia Dopo Stojanovic, chiamata internazionale anche per il difensore. Nodi Hrustic e Lochoshvili

Il rebus nazionali per la Salernitana si complica e rende impossibile immaginare un playout ad inizio giugno. Una nuova convocazione. Dopo Petar Stojanovic, la Salernitana saluta anche Dylan Bronn. Il difensore granata è stato inserito nella lista dei convocati della Tunisia per il periodo che va dal 26 maggio al prossimo 9 giugno. Bronn ritrova la Nazionale e dovrebbe scendere in campo nelle due amichevoli con Burkina Faso (2 giugno) e Marocco (7 giugno). Il calciatore tornerebbe a disposizione per il prossimo 10 giugno, con il Consiglio Federale odierno che dovrebbe sciogliere le riserve in giornata sulle date del doppio confronto con la Sampdoria. Una grande gioia per Bronn che ha esultato sui social e sarebbe pronto a raggiungere la Tunisia.

Nodi Hrustic e “Locho”

Sale a due dunque la quota convocati per la Salernitana in giro per il Mondo nei prossimi giorni. Il club granata ha già ricevuto le pre-convocazioni di Lochoshvili (Georgia) e Hrustic (Australia), quest’ultimo impegnato in due sfide chiave per la qualificazioni ai prossimi Mondiali con Giappone ed Arabia Saudita. Si proverà a lavorare di diplomazia, con Marino che spera di non poter perdere due perni della squadra nella lunga preparazione al playout, verosimilmente da disputare con la Sampdoria.