Salernitana, altra convocazione pesante: la Danimarca chiama Christensen Nuova chiamata illustre: il club granata perde il suo portierone

Arriva un'altra convocazione internazionale pesantissima in casa Salernitana. Oliver Christensen è stato ufficialmente inserito nella lista della Danimarca per i prossimi impegni internazionali. Il portiere della Salernitana lascerà la Campania e risponderà alla chiamata per il doppio test amichevole con Irlanda del Nord (sette giugno) e Lituania (dieci giugno). Il calciatore ha festeggiato la convocazione sui propri canali social. L'ultima chiamata in nazionale era legata al Mondiale del 2022, quando il portiere rimase in panchina nella competizione iridata.

Felice a metà la squadra granata. Il club granata, alla luce dell'annuncio di Gravina, riabbraccerebbe il portiere di proprietà della Fiorentina solo a pochi giorni dalla doppia sfida con la Sampdoria per restare in serie B. Christensen si aggiunge a Stojanovic e Bronn già convocati dalle rispettive nazionali. C'è attesa invece per Hrustic e Lochoshvili, al momento nella lista dei preconvocati di Australia e Georgia.