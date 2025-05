Salernitana, nuovo "no" dal Coni. E Gravina tira le orecchie Seconda istanza bocciata. Il presidente della Figc: "Spero non ci siano proposte a 22 o più club"

Secondo “no” nel giro di una settimana. Il Coni sbarra ancora una volta la strada alla Salernitana. Dopo il primo semaforo rosso arrivato dal Collegio di Garanzia del Coni, ieri il club granata si è imbattuto nella seconda decisione dell’organo federale. L’istanza di sospensiva della decisione del presidente della Lega B Paolo Bedin di rinviare a data da destinarsi i playout con il Frosinone presentata alla sezione “iscrizioni e ammissioni” ha ribadito di non essere competente in merito. Tutto rimandato al 10 giugno per l’udienza sempre con lo stesso organo federale.

Le parole di Gravina

La Salernitana però pensa al playout, che verosimilmente in attesa della sentenza sul Brescia, sarà con la Sampdoria. Il club ha lanciato un alert: l’iter avviato dal club per il rimborso dei biglietti per la sfida poi annullata con il Frosinone. Ormai il pensiero è sulle date del 15 e del 20 giugno: si giocherà e la Salernitana avrà il dovere di provare l’impresa sul campo. Anche perché le parole di Gabriele Gravina rimbombano fortissime: “Spero che non ci siano altre proposte con Serie B a 22, 23 o 24 squadre. Ci sono delle regole nel nostro calcio e spero che tutti le possano rispettare, è inutile continuare a sventolare modalità per distrarre l’attenzione di chi ama il calcio italiano”.