Salernitana, Capomaggio: "Soffrire e vincere, questa è la serie C" Le parole del mediano: "L'importante è portare a casa i tre punti. Salerno scelta migliore per me"

Galo Capomaggio parla del momento della Salernitana. Dopo il test in famiglia all’Arechi, il regista si è soffermato sulla prima parte di stagione: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra con margini di crescita. Abbiamo dimostrato di saper soffrire e la vittoria di Cosenza è stata pesante. Posizione in campo? Con Tascone abbiamo giocato insieme tre anni, ci darà una grande mano. Ma anche gli altri acquisti, grazie per la sosta, possiamo conoscerci meglio e farci trovare pronti per questo momento così importante. Difensore centrale? L’ho dimostrato che posso giocare anche lì. E’ un ruolo che mi piace e sono a disposizione del mister.

Scelta di Salerno? Mi sto trovando molto bene. La scelta è stata giusta e voglio continuare questo percorso al meglio in un ambiente super.

Gruppo? Non basta inserire i nuovi. Siamo uniti, compatti, abbiamo una bella metodologia di lavoro. Lo avevo visto già in ritiro. Insieme possiamo toglierci tante soddisfazioni. Poi conta remare nella stessa direzione. Le prime partite anche senza gioco portarle a casa perché sono punti pesanti.

Margine di crescita? Secondo me ci sono possibilità di crescere molto ampie. Ora dobbiamo partire forte perché poi tutto viene più semplice. Campionato? Secondo me Benevento, Catania sono alcune delle pretendenti. Ora dobbiamo stare attenti a tutte le squadre. Ogni partita dobbiamo giocarcele al meglio.

Momento fisico? Ci vuole un po’ più di tempo ma aver fatto tre partite mi ha aiutato. Ora con il tempo andrà tutto per meglio.

Cosa serve per vincere? L’atteggiamento, l’attaccamento, la volontà di fare risultato che servirà per tutto il campionato”.