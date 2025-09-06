Salernitana, ufficiale l'addio di Tongya. Machin resta in standby Lo scuola Juventus ceduto a titolo definitivo. Il club vuole ragionare sull'ex Monza

La Salernitana saluta Franco Tongya. Il calciatore scuola Juventus passa al Gençlerbirligi Ankara Spor Kulübü. La formula trasferimento dell’attaccante in Turchia è a titolo definitivo. La Salernitana incasserà un minimo indennizzo sul cartellino e tratterrà una percentuale su un'eventuale rivendita. Per il calciatore contratto triennale. Tongya, arrivato la scorsa estate per circa 700mila euro dall'Odense, saluta dopo 30 presenze e 3 gol.

Restano ora due posti liberi nella lista over per la Salernitana. Il direttore sportivo Daniele Faggiano vorrebbe ricoprire una delle due caselle con Pepin Machin. Il calciatore guineano, svincolatosi dal Monza, ha l'accordo con il club granata e sarebbe impaziente di trasferirsi in Campania. La società granata però ha chiesto qualche giorno di riflessione prima di sciolgiere le riserve.