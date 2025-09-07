Salernitana, Varone: "Io, uno dei capitani! Voglio vincere con l'Arechi pieno" Il mediano non si nasconde: "La concorrenza non mi spaventa: tutti abbiamo un obiettivo in mente"

“In questa squadra c’è un capitano come Inglese ma anche tanti leader. Io mi sento uno di quelli”. Ivan Varone ha parlato del momento della Salernitana: “Siamo in un club importante, giochiamo per vincere. La concorrenza interna ci aiuta a dare il meglio. Personalmente mi sono conquistato tutto partendo dal basso, nessuno mi ha regalato niente. Siamo legati al bene primario che è portare in alto la Salernitana. Siamo partiti bene, ora abbiamo lavorato tantissimo in questi giorni, abbiamo accolto i nuovi. Pensiamo solo ad allenarci, stiamo entrando in condizione anche perché abbiamo una fisicità importante che richiede tempo. Io personalmente mi sento giorno dopo giorno sempre meglio. Poi si sa, la serie C non è il campionato dello spettacolo. C’è chi vorrebbe più qualità ma si gioca anche su campi come Cosenza dove il terreno di gioco non è dei migliori. Noi però vogliamo vincere e lottare su ogni pallone.

Serie C? Non dobbiamo abbatterci quando ci saranno momenti difficili. Servirà remare dalla stessa parte. Il gruppo è fondamentale, avere compagni pronti a dare una mano. Chiunque scenderà in campo dovrà dare tutto sé stessi. Dobbiamo essere feroci in allenamento, dimostrare di voler dare il proprio apporto. Concorrenti? C’è il Catania, il Benevento ma squadre come Crotone, Cerignola, Monopoli ci sono tante insidie. E poi contro la Salernitana tutti faranno la partita della vita.

Arechi? Ho i brividi a pensare solo all’esordio e a quello che sarà lo stadio pieno. Abbiamo bisogno del nostro pubblico, sarà emozionante ritrovare la nostra gente. Dopo le due partite a porte chiuse ora vogliamo portare la gente dalla nostra parte. Adesso ci attende un tour de force, vogliamo dimostrare di voler stare lassù e soprattutto lanciare un messaggio forte agli avversari. Ci sarà da soffrire ma con un gruppo così forte sono convinto che nelle rotazioni ci sarà chi si metterà in evidenza. Ognuno avrà il suo spazio e siamo tutti qua per un obiettivo. Ora pensiamo al Sorrento: la loro esultanza in casa nella sfida di Coppa Italia ci ha fatto rosicare.

Fvs? E’ tutto particolare. Si perde un po’ di tempo. Con il Siracusa abbiamo giocato appena 15’. Rispetto a Siracusa col Cosenza è stato diverso però è un aiuto importante”.