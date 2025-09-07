Salernitana, Tongya confessa: "Ho subito detto sì alla Turchia, qui per impormi" Le parole dello scuola Juventus: "Non voglio pormi obiettivi, ora voglio fare gol e vincere"

Franco Tongya si presenta. La sua esperienza in Turchia è iniziata ieri, con l’ufficialità del passaggio al Gençlerbirligi Ankara Spor Kulübü. Il classe 2002 è stato ceduto a titolo definitivo, con il club granata che ha conservato una percentuale sulla futura rivendita. Ai microfoni dei canali ufficiali del club turco, lo scuola Juventus ha rivelato le sue prime impressioni: “Sono molto felice, arrivo in un campionato importante. Ringrazio chi ha voluto che questa trattativa andasse importante. Ora sono qui per giocare, per provare a vincere le partite e dare gioia ai tifosi. Conoscevo la Turchia perché ho giocato con la nazionale italiana qui tre anni fa. Quando mi hanno detto che c’era la possibilità di vestire questa maglia ho subito detto di sì. Non voglio porre un obiettivo ma voglio segnare, aiutare la squadra con gol e assist per provare a vincere il maggior numero di partite”.