Weekend di riposo ma anche di amarcord. Giuseppe Raffaele ha sfruttato la domenica di relax causa rinvio della sfida della sua Salernitana con l’Atalanta Under 23. Il tecnico granata, come testimoniato da Antenna Sud, è a Cerignola per assistere alla sfida dell’Audace contro il Siracusa. Abbracci per l’allenatore, ritornato sugli spalti del Monterisi in cui lo scorso anno sfiorò una storica promozione in serie B. Una serata speciale, senza però perdere di vista anche il campo, occasione per studiare da vicino la squadra di Maiuri, possibile sorpresa del girone C.
Salernitana, amarcord Raffaele: il tecnico spettatore di Cerignola-Siracusa
Serata amarcord per il tecnico, presente sugli spalti del Monterisi
Salerno.