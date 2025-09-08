Salernitana, riflessioni sul restyling dell'Arechi: contatto Milan-Cardinaletti Dopo le parole di De Luca, il club analizza la situazione. Si riflette sul settore ospiti

L’idea del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è quella di dare un primo impulso forte al progetto di restyling dell’Arechi e del Volpe. Se per il secondo impianto le operazioni sono già iniziate, con il trasloco forzato delle squadre del settore giovanile della Salernitana tra Giffoni Valle Piana, Battipaglia e San Cipriano Picentino, venerdì scorso l’annuncio di De Luca di provare ad anticipare i tempi anche all’Arechi ha fatto immediatamente scattare le valutazioni anche in casa Salernitana. L’idea sarebbe quella di iniziare dalla Curva Nord, settore chiuso al pubblico granata ma aperto solo per ospitare nel settore inferiore le fazioni avversarie. In un’annata all’insegna di derby e di possibili restrizioni, la volontà sarebbe quella di dare il via libera ad inizio 2026 partendo dal settore di stadio meno impattante in termine di pubblico.

La palla ora è nelle mani anche della Salernitana che è alle prese con le prime riflessioni. Nei giorni scorsi c’è stato un primo contatto con il dottor Andrea Cardinaletti, delegato della Lega per le infrastrutture, per fare il punto della situazione. Nuovi contatti in giornata mentre in settimana è previsto un sopralluogo dell’Arus all’Arechi. Sul tavolo anche la possibilità di chiedere alla Lega la possibile chiusura del settore ospiti e quindi di non ospitare i tifosi di altre squadre all'Arechi (a Bergamo si sono giocate gare ufficiali senza pubblico avversario).