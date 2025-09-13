Daniele Faggiano abbraccia la Salernitana Primavera. Il direttore sportivo, dopo la rifinitura della prima squadra al Centro Sportivo Mary Rosy, ha fatto capolino a Giffoni Valle Piana per assistere al debutto amaro dei granatini di De Santis con l'Ascoli. Uno sguardo al primo tempo e poi nell'intervallo il ritorno in città. Grande concentrazione per la sfida di domani con il Sorrento ma sempre col sorriso, con qualche battuta con gli addetti ai lavori del club e con i presenti al Troisi.
FOTO - Salernitana, Faggiano al debutto della Primavera
Il direttore sportivo segue la "prima" dei granatini
Salerno.