FOTO - Salernitana, Faggiano al debutto della Primavera Il direttore sportivo segue la "prima" dei granatini

Daniele Faggiano abbraccia la Salernitana Primavera. Il direttore sportivo, dopo la rifinitura della prima squadra al Centro Sportivo Mary Rosy, ha fatto capolino a Giffoni Valle Piana per assistere al debutto amaro dei granatini di De Santis con l'Ascoli. Uno sguardo al primo tempo e poi nell'intervallo il ritorno in città. Grande concentrazione per la sfida di domani con il Sorrento ma sempre col sorriso, con qualche battuta con gli addetti ai lavori del club e con i presenti al Troisi.