Salernitana Primavera, debutto da horror: l'Ascoli passeggia al Troisi (2-6) Pesante ko per i granatini

Debutto da dimenticare. Parte col piede sbagliato l’avventura della Salernitana Primavera nel campionato Primavera 2. Al “Troisi” di Giffoni Valle Piana, la squadra di De Santis viene battuta 2-6 dall’Ascoli. Un ko pesante, che si aggiunge alla sconfitta in Coppa Italia con il Lecco. Nel primo tempo sugli spalti anche il direttore sportivo Daniele Faggiano che ha assistito al match.

Per il debutto interno, De Santis si affida anche a Guacci, Boncori e Di Vico, presenze fisse con la prima squadra di Giuseppe Raffaele. Al primo squillo i granatini passano: Di Vico imbuca per Boncori che in diagonale fa 1-0 (12′). L’Ascoli non ci sta e sul finire di tempo piazza l’uno-due del sorpasso. Prima Tassotti fa 1-1. La Salernitana riparte da centrocampo ma una clamorosa topica difensiva permette agli ospiti di partire in contropiede in un tre contro uno che De Witt non sbaglia (40’).

La ripresa si apre con il guizzo dello scatenato Tassotti che fa 1-3 (55′). La Salernitana ha un sussulto e, grazie all’ottimo lavoro del caparbio Lombardi, rientra in partita con Boncori (65′). La Salernitana prende coraggio, alza il baricentro ma si fa infilare in contropiede. Guacci, in un’uscita disperata, tocca il pallone con le mani fuori dall’area di rigore. Impossibile non evitare il cartellino rosso che lascia i granata in dieci. De Santis sostituisce Boncori per Forlenza. L’Ascoli in superiorità numerica allunga e dilaga con i gol di Rama, Tassotti e Malafronte.