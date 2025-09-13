Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla dello stop alle trasferte per i tifosi della Salernitana. A margine di "Spazio Sud", alle domande dei cronisti, il Ministro ha spiegato: "Credo che le articolazioni del ministero dell’Interno che si occupano di queste cose sapranno valutare anche dei segnali molto importanti che potranno essere dati. Provvedimenti del genere sono legati ad episodi che impongono misure di prevenzione".
Salernitana, Piantedosi su stop trasferte: "Ministero valuterà segnali"
Le parole del Ministro dell'Interno a "Spazio Sud"
Salerno.