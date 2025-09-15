Salernitana, Raffaele perde il vice: il Giudice Sportivo ferma Ferrari L'allenatore in seconda stoppato dopo il cartellino rosso con il Sorrento

Giuseppe Raffaele perde il suo vice per le prossime tre sfide. Il Giudice Sportivo ha fermato per tre turni l'allenatore in seconda della Salernitana Giacomo Ferrari. Il membro della staff tecnico era stato espulso al 31esimo del secondo tempo ed è stato sanzionato "per aver tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario, in quanto pronunciava nei suoi confronti parole insultanti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la relativa riprovevolezza".

Inibizione invece fino al 30 settembre e multa di 500 euro per il dirigente del Sorrento Davide Cacace "per avere, al 38esimo minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, durante una revisione FVS, protestava proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato".