Salernitana, la carica dei big. Capomaggio: "Il boato che sognavo" I calciatori festeggiano sui social. Donnarumma: "Insieme verso un unico obiettivo"

Una vittoria pesantissima. Il successo in rimonta della Salernitana sul Sorrento ha un valore prezioso non solo per la classifica ma per il morale dello spogliatoio. A testimoniarlo i tanti messaggi al miele dei calciatori granata sui rispettivi canali social. L’urlo liberatorio di Galo Capomaggio è stato quello dell’Arechi al momento del 2-1. “La rete che aspettavo, il boato che sognavo! Il mio primo gol in campionato, momento speciale”, il commento dell’argentino. Festeggia il debutto Mattia Tascone: “La prima volta non si scorda mai. Esordio con vittoria e con una cornice di pubblico incredibile”.

La parola d’ordine è “Avanti così, tutti insieme”. Lo ripete anche Ubani, raccontando il suo “orgoglio per la vittoria da squadra”, meravigliato dalla possibilità di giocare in una cornice di pubblico incredibile. Gioisce Varone: “Abbiamo riscritto il finale con grinta e cuore, ribaltando la partita davanti ad un pubblico che non ha mai smesso di crederci con noi”. Si gode la palma di man of the match Antonio Donnarumma che posta il momento del rigore parato e ricorda: “Tutti insieme verso un unico obiettivo”.