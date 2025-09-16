Salernitana, verso l’Atalanta Under 23 con possibili novità di formazione E' già vigilia per i granata: Raffaele studia novità

Il primo impegno del tour de force è già alle spalle. In casa Salernitana è già vigilia. Domani alle ore 20:00, la Bersagliera ritorna in campo all’Arechi per sfidare l’Atalanta Under 23 nel recupero della terza giornata di campionato. Questo pomeriggio è in programma la rifinitura, con il tecnico granata che deve fare i conti con i segni della stanchezza che la sfida con il Sorrento ha lasciato sui muscoli dei calciatori.

Si va verso un cambio per reparto, anche ascoltando le indicazioni arrivate dal campo. Cabianca da braccetto ha dato spinta e soprattutto maggiore dinamismo ad una difesa che ha fatto fatica. Il calciatore potrebbe avere la meglio su Anastasio, con il difensore ex Catania che siederebbe in panchina. In mezzo al campo invece, i ballottaggi sono per i due ruoli di mezzala. Varone e Tascone non hanno convinto. De Boer e Knezovic insidiano per una chance da titolare.

In attacco invece si dovrebbe ripartire da Inglese e Ferraris. Il primo è capocannoniere, protagonista con Cosenza e Sorrento di due gol pesantissimi. Ferraris invece è la seconda punta di movimento che dovrà dare supporto. Anche perché Liguori rischia di saltare la seconda sfida di fila per il problema muscolare che lo ha fermato venerdì scorso e Ferrari appare ancora lontano dalla condizione migliore.